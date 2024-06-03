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Суд передав столичний ТРЦ Gulliver в управління АРМА — яка причина

3 червня 2024 23:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві суд передав ТРЦ Gulliver в управління АРМА
ТРЦ Gulliver. Фото: пресслужба ТРЦ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів торгово-розважальний центр Gulliver. Підставою для відповідного рішення стало розслідування стосовно власника ТРЦ.

Про це повідомила пресслужба Шевченківського районного суду Києва у Facebook у понеділок, 3 червня.

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Передача ТРЦ Gulliver до АРМА

Сьогодні у Шевченківському суді в рамках кримінального провадження ухвалено клопотання Офісу Генпрокурора про передачу майна ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА.

Водночас йдеться про виключно передачу майна в управління, а не його реалізацію. Також Агенство зобов'язане щомісяця здійснювати перевірки ефективності управління арештованими активами.

В суді уточнили, що причиною передачі ТРЦ в управління АРМА є кримінальне провадження щодо його власника Віктора Поліщука. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків, зборів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

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Скриншот допису Шевченківського суду

Раніше у Фонді держмайна розповіли у коментарі Новини.LIVE, що буде далі із ТРЦ Ocean Plaza.

Також ми писали, що у травні розпочався процес передачі до державного управління арештованих активів, розташованих у парку "Межигір’я".

суд
ТРЦ
Київ
АРМА
активи
майно

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