У Києві суд передав ТРЦ Gulliver в управління АРМА

Суд передав столичний ТРЦ Gulliver в управління АРМА — яка причина
У Києві суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів торгово-розважальний центр Gulliver. Підставою для відповідного рішення стало розслідування стосовно власника ТРЦ.
Про це повідомила пресслужба Шевченківського районного суду Києва у Facebook у понеділок, 3 червня.
Передача ТРЦ Gulliver до АРМА
Сьогодні у Шевченківському суді в рамках кримінального провадження ухвалено клопотання Офісу Генпрокурора про передачу майна ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА.
Водночас йдеться про виключно передачу майна в управління, а не його реалізацію. Також Агенство зобов'язане щомісяця здійснювати перевірки ефективності управління арештованими активами.
В суді уточнили, що причиною передачі ТРЦ в управління АРМА є кримінальне провадження щодо його власника Віктора Поліщука. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків, зборів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
Раніше у Фонді держмайна розповіли у коментарі Новини.LIVE, що буде далі із ТРЦ Ocean Plaza.
Також ми писали, що у травні розпочався процес передачі до державного управління арештованих активів, розташованих у парку "Межигір’я".
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