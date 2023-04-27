Суд в Киеве вынес приговор мошеннику, незаконно присвоившему квартиру

Судья вынес приговор мошеннику. Фото: pixabay

За поддержки публичного обвинения Шевченковской окружной прокуратурой Киева суд вынес обвинительный приговор 47-летнему киевлянину за незаконное завладение квартирой в Шевченковском районе столицы и ее дальнейшую реализацию. Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

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Подробности дела

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый получил от неустановленного лица поддельные документы: решение Петровского районного суда города Донецка от 16.08.2007, согласно которому право собственности на квартиру в доме по ул. Златоустовской в центре столицы признаны фигурантом, и техпаспорт.

"На основании этих документов государственный регистратор зарегистрировал право собственности на указанную квартиру по обвиняемому. В дальнейшем мужчина отчуждал квартиру за 670 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Приговором Шевченковского районного суда Киева обвиняемый признан виновным в совершении инкриминированных правонарушений и приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму около 800 тыс. грн.

До вступления приговора в суд законной силы избранная обвиняемому мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура требует вернуть общине двухкомнатную квартиру, которую присвоили мошенники. Она находится в центре столицы.