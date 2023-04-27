Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Суд у Києві виніс вирок шахраю, який незаконно привласнив квартиру arrow

Суд у Києві виніс вирок шахраю, який незаконно привласнив квартиру

27 квітня 2023 12:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Суд у Києві виніс вирок шахраю, який незаконно привласнив квартиру
Суддя виніс вирок шахраю. Фото: pixabay
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва суд виніс обвинувальний вирок 47-річному киянину за незаконне заволодіння квартирою у Шевченківському районі столиці та її подальшу реалізацію. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі. 

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури

Читайте також:

Подробиці справи

Прокурор у суді довів, що обвинувачений отримав від невстановленої особи підроблені документи: рішення Петровського районного суду м. Донецька від 16.08.2007, згідно з яким право власності на квартиру у будинку по вул. Златоустівській в центрі столиці визнано за фігурантом, та техпаспорт. 

"На підставі цих документів державний реєстратор зареєстрував право власності на вказану квартиру за обвинуваченим. У подальшому, чоловік відчужив квартиру за 670 тис. грн", — йдеться у повідомленні. 

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованих правопорушень та засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.

Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих на загальну суму близько 800 тис. грн.

До набрання вироком суду законної сили обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура вимагає повернути громаді двокімнатну квартиру, яку привласнили шахраї. Вона розташована у центрі столиці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB