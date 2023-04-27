Суд у Києві виніс вирок шахраю, який незаконно привласнив квартиру

Суддя виніс вирок шахраю. Фото: pixabay

За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва суд виніс обвинувальний вирок 47-річному киянину за незаконне заволодіння квартирою у Шевченківському районі столиці та її подальшу реалізацію. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

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Подробиці справи

Прокурор у суді довів, що обвинувачений отримав від невстановленої особи підроблені документи: рішення Петровського районного суду м. Донецька від 16.08.2007, згідно з яким право власності на квартиру у будинку по вул. Златоустівській в центрі столиці визнано за фігурантом, та техпаспорт.

"На підставі цих документів державний реєстратор зареєстрував право власності на вказану квартиру за обвинуваченим. У подальшому, чоловік відчужив квартиру за 670 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованих правопорушень та засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.

Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих на загальну суму близько 800 тис. грн.

До набрання вироком суду законної сили обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура вимагає повернути громаді двокімнатну квартиру, яку привласнили шахраї. Вона розташована у центрі столиці.