У Києві прокуратура вимагає повернути громаді квартиру, якою заволоділи шахраї

Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура вимагає повернути громаді двокімнатну квартиру, яку привласнили шахраї. Вона розташована у центрі столиці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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"Шевченківська окружна прокуратура міста Києва у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста двокімнатну квартиру, розташовану по вул. Михайла Грушевського у Печерському районі столиці, вартістю понад 5 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Власником квартири була самотня жінка, яка померла, не маючи спадкоємців. Після її смерті житло мало б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.



Слідство встановили, що квартирою на підставі неіснуючого договору дарування заволоділи шахраї. Вони зареєстрували її за фізичною особою.



"Разом з цим, інша особа, видаючи себе за начебто племінника померлої, використовуючи підроблені документи, намагалась оформити за собою спадщину на спірну квартиру", — повідомили у прокуратурі.

За цим фактом було розпочато досудове розслідування, в ході якого псевдоплеміннику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Наразі судом відкрито провадження у справі за позовом прокуратури про визнання спадщини на квартиру відумерлою та її витребування до комунальної власності.



Нагадаємо, Київська міська прокуратура виграла судовий процес та відсудила у недобросовісного орендаря 7 гектарів землі вартістю понад 369 мільйонів гривень. Справа стосувалася незаконної державної реєстрації прав та розірвання договору оренди комунальної земельної ділянки у Голосіївському районі Києва.

Також ми писали, що Київська міська прокуратура повідомила про підозру 43-річній мешканці столиці. Жінка неодноразово поширювала інформацію, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф.