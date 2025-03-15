Мужчина застрелил пенсионера на АЗС в Киеве — как его наказал суд

Суд. Фото: Freepik

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в убийстве пенсионера. Подсудимый выстрелил в него на АЗС в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Судья Святошинского районного суда Киева принял решение о применении к 41-летнему мужчине принудительных мер медицинского характера. Его госпитализируют в специализированное психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

В Киевской городской прокуратуре напомнили, что инцидент произошел 18 сентября 2024 года на АЗС на Кольцевой дороге в Киеве. Тогда подсудимый мужчина с ружьем подошел к 65-летнему пенсионеру, который как раз садился в собственный автомобиль. После короткого разговора он произвел смертельный выстрел в голову потерпевшего, забрал его ключи, личные вещи и скрылся на похищенном авто. никаких мотивов или объяснений своих действий преступник так и не предоставил.

Во время досудебного расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что нападающий как на момент преступления, так и после него не осознавал своих действий и не мог ими управлять. Также установлено, что с 2012 года он периодически проходил лечение в психиатрических учреждениях. сейчас мужчина находится под стражей в специализированном медицинском учреждении.

Напомним, в Киеве в суде наказали мужчину, который напал на мать военнопленного и ограбил ее.

Также во Львовской области объявили приговор для мужчины, который уничтожил 59 могил Сечевых стрельцов и воинов УГА.