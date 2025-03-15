Чоловік застрелив пенсіонера на АЗС у Києві — як його покарав суд

Суд. Фото: Freepik

У Києві суд виніс вирок чоловіку, який обвинувачувався у вбивстві пенсіонера. Підсудний вистрілив у нього на АЗС у 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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У Київській міській прокуратурі нагадали, що інцидент стався 18 вересня 2024 року на АЗС на Кільцевій дорозі у Києві. Тоді підсудний чоловік із рушницею підійшов до 65-річного пенсіонера, який саме сідав у власний автомобіль. Після короткої розмови він здійснив смертельний постріл у голову потерпілого, забрав його ключі, особисті речі та втік на викраденому авто. Жодних мотивів або пояснень своїх дій злочинець так і не надав.

Під час досудового розслідування була проведена судово-психіатрична експертиза, яка підтвердила, що нападник як на момент злочину, так і після нього не усвідомлював своїх дій та не міг ними керувати. Також встановлено, що з 2012 року він періодично проходив лікування у психіатричних закладах. Наразі чоловік перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі.

Нагадаємо, у Києві в суді покарали чоловіка, який напав на матір військовополоненого та пограбував її.

Також у Львівській області оголосили вирок для чоловіка, який знищив 59 могил Січових стрільців та воїнів УГА.