Суд вынес приговор киевлянке, которая убила своего мужа и ранила знакомую

Женщина, которая убила мужчину и ранила знакомую. Фото: Полиция Киева

В Киеве к семи годам лишения свободы приговорили женщину, которая смертельно травмировала мужчину и ранила еще одного человека. Событие произошло еще в июне 2023 года в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в понедельник, 26 февраля.

Как злоумышленница травмировала мужчину и женщину

Известно, что из-за конфликта злоумышленница нанесла ножевые ранения 38-летнему мужчине и 37-летней женщине.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к происшествию причастна местная жительница. Во дворе многоэтажки женщина нанесла ножевое ранение знакомой, а затем ударила ножом в живот своего мужа, который через неделю скончался в больнице", — говорится в сообщении.

С места преступления женщина сбежала, однако правоохранители нашли ее и задержали недалеко в лесополосе. Злоумышленницей оказалась 31-летняя жительница Киева, которая во время досудебного расследования находилась под стражей.

Наказание для фигурантки дела

Следователям удалось собрать необходимые доказательства и направить обвинительный акт в суд.

"Приговором Деснянского районного суда в городе Киеве за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение и умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы", — добавили в пресс-службе полиции.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который смертельно травмировал знакомого. Во время ссоры злоумышленник ударил его ножом в грудную клетку.

Также мы писали, что в Полтавской области разоблачили членов банды, которые хотели убить полицейского и депутата.