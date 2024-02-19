У київській квартирі сталася кривава різанина — подробиці

Патрульна поліція. Ілюстративне фото: Патрульна поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який завдав смертельних травм знайомому. У розпалі свари зловмисник вдарив його ножем в грудну клітину.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram в понеділок, 19 лютого.

Вдарив ножем в груди

Лікарі "швидкої" виявили чоловіка з пораненням грудної клітини у квартирі в Деснянському районі — про це повідомили поліцію, яка згодом прибула на місце події.

"Правоохоронці встановили, що потерпілий отримав тяжке поранення під час з’ясування стосунків зі знайомим, з яким розпивав спиртні напої", — йдеться у повідомленні.

Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

У розпалі сварки зловмисник вдарив товариша ножем у груди — медики його ушпиталили, однак від отриманих травм він помер у лікарні.

Нападником виявився уродженець Луганщини 1977 року народження. Столична поліція затримала його на місці вчинення злочину та вилучила ймовірне знаряддя злочину — ніж.

Вилучений ніж. Фото: Нацполіція

Чоловіку повідомили про підозру в завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, у Києві чоловік убив струмом свою кохану, а згодом задушив її дочку. Суд засудив його до довічного ув'язнення.

Раніше у столиці правоохоронці затримали зловмисника, який пограбував та вбив мешканця Деснянського району столиці. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.