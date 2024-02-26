Суд виніс вирок киянці, яка вбила власного чоловіка та поранила знайому

Жінка, яка вбила чоловіка та поранила знайому. Фото: Поліція Києва

У Києві до семи років позбавлення волі засудили жінку, яка смертельно травмувала чоловіка та поранила ще одну людину. Подія сталася ще в червні 2023 року у Деснянському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва в понеділок, 26 лютого.

Як зловмисниця травмувала чоловіка та жінку

Відомо, що через конфлікт зловмисниця завдала ножових поранень 38-річному чоловіку та 37-річній жінці.

"Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до події причетна місцева мешканка. У дворі багатоповерхівки жінка нанесла ножове поранення знайомій, а потім вдарила ножем у живіт свого чоловіка, який через тиждень помер у лікарні", — йдеться у повідомленні.

З місця злочину жінка втекла, проте правоохоронці знайшли її та затримали неподалік у лісосмузі. Зловмисницею виявилася 31-річна жителька Києва, яка під час досудового розслідування перебувала під вартою.

Покарання для фігурантки справи

Слідчим вдалося зібрати необхідні докази та направити обвинувальний акт до суду.

"Вироком Деснянського районного суду у місті Києві за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, жінці призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі", — додали у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який смертельно травмував знайомого. Під час сварки зловмисник вдарив його ножем в грудну клітину.

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