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Главная Киев Суд за детский лагерь на Киевщине — позиции обеих сторон

Суд за детский лагерь на Киевщине — позиции обеих сторон

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 17:54
Суд по детскому лагерю в Ходорове - что говорят стороны
Детский лагерь "Ходоров". Фото: Фонд госимущества

В селе Ходоров Киевской области продолжается судебная тяжба по детскому лагерю. За него судятся Киевская областная прокуратура и религиозная организация "Скименс", которая приватизировала здания.

Об этом пишет Київщина 24/7.

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В 2021 году Фонд государственного имущества продал детский оздоровительный лагерь "Ходоров" киевской молодежной христианской церкви "Скименс". Но Киевская областная прокуратура сообщила, что объект перешел из государственной собственности в частную незаконно, поскольку объект имеет социально-культурное значение.

В то же время иск прокуратуры поддержал хозяйственный суд Киева и признал недействительными решение Фонда госимущества, договор купли-продажи и отменил право собственности.

Територія дитячого табору "Ходорів", який придбала регілійна організація
Детский лагерь "Ходоров". Фото: Фонд госимущества

Реакция "Скименс"

Представители лагеря в комментарии для издания "Київщина 24/7" заявили, что администрация категорически не согласна с постановлениями судов и действиями прокуратуры.

А "Скименс" убеждает, что покупка комплекса была осуществлена по закону: аукцион прошел прозрачно и соблюдены все процедуры. В то же время на их стороне и Фонд госимущества — там подтвердили правомерность сделки, хотя официального комментария пока не было.

Дитячий табір "Ходорів" у Київській області
Детский лагерь "Ходоров". Фото: Фонд госимущества

Так, в религиозной организации уточнили, что ключевым тезисом в деле является факт того, что земля, на которой расположен лагерь, никогда не была предметом приватизации. А по закону, допускается приватизация объектов, расположенных на государственной земле, без одновременной приватизации или аренды земельного участка.

"Земельные участки, на которых расположен Объект, не являются предметом купли-продажи по этому Договору", — говорится в договоре купли-продажи комплекса.

Таким образом приватизация помещений состоялась по закону, а земельный участок остается в государственной собственности.

Состояние комплекса

В "Скименс" рассказали, что на момент приватизации комплекс был в крайне запущенном состоянии: некоторые здания были частично разрушены или официально признаны аварийными. Это и было учтено при подготовке к аукциону и формировании начальной стоимости лота.

Кроме того, имущественный комплекс не входит в перечень имущества, которое подлежит запрету на приватизацию. Также покупатель взял на себя обязательства по погашению многолетней задолженности:

  • перед государственным бюджетом (налоги, сборы);
  • перед работниками (зарплата);
  • по исполнительным производствам.

Поэтому сейчас религиозная организация готовит апелляционную жалобу на судебное решение по делу № 911/3383/21, которое было объявлено 3 июня 2025 года.

Ранее в материале Новини.LIVE мы рассказали о защите права собственности добросовестных приобретателей в 2025 году.

Также стало известно, сколько земли можно приватизировать согласно Земельному кодексу Украины.

суд приватизация церковь Киевская область религия
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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