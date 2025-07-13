Суд щодо дитячого табору у Ходорові — що кажуть сторони

Дитячий табір "Ходорів". Фото: Фонд держмайна

У селі Ходорів Київської області триває судова тяганина щодо дитячого табору. За нього судяться Київська обласна прокуратура та релігійна організація "Скіменс", яка приватизувала будівлі.

Про це пише Київщина 24/7.

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Суд щодо дитячого табору

У 2021 році Фонд державного майна продав дитячий оздоровчий табір "Ходорів" київській молодіжній християнській церкві "Скіменс". Але Київська обласна прокуратура повідомила, що об'єкт перейшов з державної власності у приватну незаконно, оскільки об’єкт має соціально-культурне значення.

Водночас позов прокуратури підтримав господарський суд Києва й визнав недійсними рішення Фонду держмайна, договір купівлі-продажу та скасував право власності.

Дитячий табір "Ходорів". Фото: Фонд держмайна

Реакція "Скіменс"

Представники табору у коментарі для видання "Київщина 24/7" заявили, що адміністрація категорично не погоджується з ухвалами судів та діями прокуратури.

А "Скіменс" переконує, що купівля комплексу була здійснена за законом: аукціон пройшов прозоро та дотримано усіх процедур. Водночас на їхньому боці й Фонд держмайна — там підтвердили правомірність угоди, хоча офіційного коментаря поки не було.

Дитячий табір "Ходорів". Фото: Фонд держмайна

Так, у релігійній організації уточнили, що ключовою тезою у справі є факт того, що земля, на якій розташований табір, ніколи не була предметом приватизації. А згідно із законом, допускається приватизація об’єктів, розташованих на державній землі, без одночасної приватизації чи оренди земельної ділянки.

"Земельні ділянки, на яких розташований Об’єкт, не є предметом купівлі-продажу за цим Договором", — йдеться у договорі купівлі-продажу комплексу.

Таким чином приватизація приміщень відбулася за законом, а земельна ділянка залишається у державній власності.

Стан комплексу

У "Скіменс" розповіли, що на момент приватизації комплекс був у вкрай занедбаному стані: деякі будівлі були частково зруйновані або офіційно визнані аварійними. Це і було враховано під час підготовки до аукціону та формуванні початкової вартості лота.

Крім того, майновий комплекс не входить до переліку майна, яке підлягає забороні на приватизацію. Також покупець взяв на себе зобов’язання щодо погашення багаторічної заборгованості:

перед державним бюджетом (податки, збори);

перед працівниками (зарплата);

за виконавчими провадженнями.

Тому наразі релігійна організація готує апеляційну скаргу на судове рішення у справі № 911/3383/21, яке було оголошене 3 червня 2025 року.

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