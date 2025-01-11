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Суд арестовал землю, выделенную под новое киевское кладбище

11 января 2025 10:32
Ольга Антоновская - редактор
Землю под новое киевское кладбище арестовали — в чем причина
Кладбище. Фото иллюстративное: УНИАН
Ольга Антоновская - редактор

На землю в Бабинецком округе, которую Киев приобрел для строительства кладбища, наложили арест. Такое решение принял Святошинский районный суд города.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ноябре 2023 года земельный участок площадью 20 гектаров передали Киеву через аукцион. Компания "Захидземлепроект" оценила эту землю как сельскохозяйственную и определила ее стоимость — 54,5 млн грн. Позже установили, что на самом деле этот участок имеет другое назначение — для застройки. Его реальная стоимость составляет около 747,3 млн грн, что в 15 раз больше, чем цена, за которую его продали.

Приговор суда

Поскольку есть подозрение, что землю Бучанской громады продали незаконно и по заниженной цене, прокуратура подала иск в суд. Суд решил удовлетворить ходатайство прокурора и наложил арест на земельный участок.

Власть не соглашается с арестом

Разом с тем, в КМВА не согласны с решением. Считают, что экспертная оценка стоимости земли, аукцион и приобретение земельного участка осуществили в соответствии с действующим законодательством, а суд и правоохранители безосновательно заблокировали воплощение проекта в жизнь.

Арест земли, предназначенной для кладбища
Реакция КГГА на решение об аресте земли. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора одного из поселковых советов в Одесской области. Следствие считает, что из-за него государство потеряло более 3 тыс. га земли, которыми пользовался исправительный центр.

Бывшего депутата Киевского городского совета и будут судить за самовольный захват земельного участка возле реки Днепр. Не имея на руках никаких необходимых документов, обвиняемый установил на этой территории деревянное сооружение.

Киев суд земля КГГА прокуратура судебные решения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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