Землю под новое киевское кладбище арестовали — в чем причина

Кладбище. Фото иллюстративное: УНИАН

На землю в Бабинецком округе, которую Киев приобрел для строительства кладбища, наложили арест. Такое решение принял Святошинский районный суд города.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ноябре 2023 года земельный участок площадью 20 гектаров передали Киеву через аукцион. Компания "Захидземлепроект" оценила эту землю как сельскохозяйственную и определила ее стоимость — 54,5 млн грн. Позже установили, что на самом деле этот участок имеет другое назначение — для застройки. Его реальная стоимость составляет около 747,3 млн грн, что в 15 раз больше, чем цена, за которую его продали.

Приговор суда

Поскольку есть подозрение, что землю Бучанской громады продали незаконно и по заниженной цене, прокуратура подала иск в суд. Суд решил удовлетворить ходатайство прокурора и наложил арест на земельный участок.

Власть не соглашается с арестом

Разом с тем, в КМВА не согласны с решением. Считают, что экспертная оценка стоимости земли, аукцион и приобретение земельного участка осуществили в соответствии с действующим законодательством, а суд и правоохранители безосновательно заблокировали воплощение проекта в жизнь.

Реакция КГГА на решение об аресте земли. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора одного из поселковых советов в Одесской области. Следствие считает, что из-за него государство потеряло более 3 тыс. га земли, которыми пользовался исправительный центр.

Бывшего депутата Киевского городского совета и будут судить за самовольный захват земельного участка возле реки Днепр. Не имея на руках никаких необходимых документов, обвиняемый установил на этой территории деревянное сооружение.