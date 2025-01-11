Землю під нове київське кладовище заарештували — в чому причина

Кладовище. Фото ілюстративне: УНІАН

На землю у Бабинецькому окрузі, яку Київ придбав для будівництва кладовища, наклали арешт. Таке рішення прийняв Святошинський районний суд Києва.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У листопаді 2023 року земельну ділянку площею 20 гектарів передали Києву через аукціон. Компанія "Західземлепроєкт" оцінила цю землю як сільськогосподарську та визначила її вартість — 54,5 млн грн. Натомість встановили, що насправді ця ділянка має інше призначення — для забудови. Її реальна вартість складає близько 747,3 млн грн, що у 15 разів більше, ніж ціна, за яку її продали.

Вирок суду

Оскільки є підозра, що землю Бучанської громади продали незаконно і за заниженою ціною, прокуратура подала позов до суду. Суд вирішив задовольнити клопотання прокурора та наклав арешт на земельну ділянку.

Влада не погоджується з арештом

Разом з тим, у КМВА не погоджуються з рішенням. Вважають, що експертна оцінка вартості землі, аукціон та придбання земельної ділянки здійснили відповідно до чинного законодавства, а суд та правоохоронці безпідставно заблокували втілення проєкту в життя.

Реакція КМВА на рішення про арешт землі. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо державного реєстратора однієї з селищних рад на Одещині. Слідство вважає, що через нього держава втратила понад 3 тис. га землі, якими користувався виправний центр.

Колишнього депутата Київської міської ради та будуть судити за самовільне захоплення земельної ділянки біля річки Дніпро. Не маючи на руках жодних необхідних документів, обвинувачуваний встановив на цій території дерев'яну споруду.