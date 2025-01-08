У Києві судитимуть ексдепутата Київради за захоплення ділянки на березі Дніпра

Берег Дніпра у Києві. Фото ілюстративне: СтройОбзор

Колишнього депутата Київської міської ради та керівника підконтрольного йому товариства судитимуть за самовільне захоплення земельної ділянки біля річки Дніпро. Не маючи на руках жодних необхідних документів, обвинувачуваний встановив на цій території дерев'яну споруду.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, 8 січня.

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Підсудний під час слідства. Фото: Київська міська прокуратура

Привласнив ділянку землі

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього депутата Київської міської ради (2015-2020 роки) та екскерівника підконтрольного йому товариства за обвинуваченням у самовільному захопленні земельної ділянки площею 1,5 га в прибережній смузі річки Дніпро.

Повідомляється, що ділянка розташована у Дарницькому районі Києва, її вартість складає понад 6 млн гривень. Згідно з матеріалами слідства у 2018-2021 роках обвинувачені встановили на ділянці, жодних прав на яку вони не мали, дерев’яну споруду.

У подальшому цю територію обгородили, обмеживши доступ до неї. Самовільно захоплена ділянка належить до особливо цінних земель, оскільки розташована в прибережній захисній смузі річки Дніпро.

Надалі підконтрольне колишньому депутату товариство планувало отримати ділянку у користування для будівництва та обслуговування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Наразі обвинувальний акт щодо колишнього депутата Київради та екскерівника товариства скеровано до суду. Земельна ділянка на даний момент не перебуває під жодною власністю і користуванням.

Раніше ми повідомляли, що Київська міська прокуратура довела у суді наявність підстав для розірвання договору оренди землі у Пущі-Водиці. Там замість реконструкції бази відпочинку будували котеджне містечко.

Нагадаємо, у Львові суд скасував право користування ексдепутата міської ради земельною ділянкою під пам’яткою архітектури.