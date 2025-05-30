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Суд обязал киевлянина компенсировать жене увеличение бюста

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Дата публикации 30 мая 2025 16:56
Киевский суд обязал мужчину компенсировать деньги за увеличение бюста жены
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве Соломенский районный суд обязал мужчину компенсировать жене увеличение бюста с помощью имплантов. Он должен отдать часть расходов в размере 3 000 евро.

Об этом сообщила адвокат Таисия Белоцкая в Facebook.

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Детали дела

"Очередные нововведения в разделе имущества. Недавно киевский суд признал надлежащим исковое требование о разделе... бюста жены. Рукотворного, не заложенного самой матушкой природой. И обязал стоимость половины стоимости операции компенсировать", — отметила Белоцкая.

Адвокат отметила, что ранее такое имущество считалось тесно связанным с лицом, поэтому не подлежало распределению.

Однако суд все же решил считать имущество неделимым, но требование о компенсации поддержал.

Что решил суд

Мужчина обязан выплатить 3 000 евро в соответствии с договором о предоставлении услуг эстетической хирургии, заключенного еще в 2016 году.

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Пост Белоцкой. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве мужчина жестоко обращался со своей собакой, из-за чего зоозащитники изъяли животное. Однако суд постановил вернуть пса владельцу.

Ранее во Львове судили подростка, который фотографировал людей на улице. Парень признал свою вину и просил строго не наказывать.

Киев деньги пластическая хирургия адвокат судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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