Київський суд зобов’язав чоловіка компенсувати гроші за збільшення бюста дружини

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві Соломʼянський районний суд зобовʼязав чоловіка компенсувати дружині збільшення бюста за допомогою імплантів. Він повинен віддати частину витрат у розмірі 3 000 євро.

Про це повідомила адвокат Таїсія Білоцька у Facebook.

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Деталі справи

"Чергові нововведення в поділі майна. Нещодавно київський суд визнав належною позовну вимогу про поділ…бюсту дружини. Рукотворного, не закладеного самою матінкою природою. І зобовʼязав вартість половини вартості операції компенсувати", — зазначила Білоцька.

Адвокат зауважила, що раніше таке майно вважалося тісно пов’язаним із особою, тому не підлягало розподілу.

Однак суд все ж вирішив вважати майно неподільним, але вимогу про компенсацію підтримав.

Що вирішив суд

Чоловік зобов’язаний виплатити 3 000 євро відповідно до договору про надання послуг естетичної хірургії, укладеного ще у 2016 році.

Допис Білоцької. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві чоловік жорстоко поводився зі своїм собакою, через що зоозахисники вилучили тварину. Проте суд постановив повернути пса власнику.

Раніше у Львові судили підлітка, який фотографував людей на вулиці. Хлопець визнав свою провину та просив суворо не карати.