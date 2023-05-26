Судья, сбивший военного под Киевом, "отмазывал" пьяных водителей, — активисты

Глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии. Фото: ГБР

В сети начала распространяться информация о том, что председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр, который сегодня ночью в Киеве сбил насмерть военного, мог помогать другим водителям под хмельком избегать ответственности. Активисты говорят, что именно Тандыр в свое время закрыл административное производство по факту совершения ДТП, открытого другим судьей.

Об этом сообщает общественная организация "Автомайдан" в Facebook.

Читайте также:

Судья Тандыр "крышевал" правонарушителей под хмельком

Отмечается, что у судьи большое количество закрытых дел по 130 статье КУоАП.

"В частности, в 2018 году судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже под хмельком совершил ДТП. Угадайте, кто закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр. На то время, член правления Автомайдана Роман Маселко подавал дисс. Усатова решили уволить, но он обжаловал решение, поэтому пока не уволен. Но судью Тандыра тогдашняя ВРП отказалась наказывать", — отметили активисты.

Напомним, ранее мы писали, сегодня ночью глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпоста. Отмечается, что чиновник был под хмельком. СМИ сообщают, что в полночь председатель районного суда пгт Макаров Киевской области Алексей Тандыр совершил наезд на нацгвардейца на Брестском проспекте. Двигаясь на автомобиле Lexus, мужчина насмерть сбил 23-летнего военного.

Добавим, в сети начали появляться новые подробности страшного ДТП, которое совершил председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр на Берестейском проспекте в Киеве. Отмечается, что чиновник оставил двоих детей сиротами, а жену — вдовой.