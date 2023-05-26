Суддя, який збив військового під Києвом, "відмазував" п'яних водіїв, — активісти

Голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії. Фото: ДБР

У мережі почала ширитись інформація про те, що голова Макарівського районного суду Олексій Тандир, який сьогодні вночі в Києві збив на смерть військового, міг допомагати іншим водіям напідпитку уникати відповідальності. Активісти кажуть, що саме Тандир свого часу закрив адміністративне провадження за фактом скоєння ДТП, яке було відкрите іншим суддею.

Про це повідомляє громадська організація "Автомайдан" у Facebook.

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Зазначається, що суддя має велику кількість закритих справ по 130 статті КУпАП.

"Зокрема, в 2018 році суддя Києво-Святошинського суду Київської області Дмитро Усатий теж напідпитку скоїв ДТП. Вгадайте, хто закрив провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення? Суддя Олексій Тандир. На той час, член правління Автомайдану Роман Маселко подавав дисциплінарні скарги на суддів. Усатова вирішили звільнити, але він оскаржив рішення, тому поки що не звільнений. Але суддю Тандира тодішня ВРП відмовилася карати", — зазначили активісти.

Нагадаємо, раніше ми писали, сьогодні вночі голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту. Зазначається, що посадовець був напідпитку. ЗМІ повідомляють, що опівночі голова районного суду смт Макарів Київської області Олексій Тандир здійснив наїзд на нацгвардійця на Берестейському проспекті. Рухаючись автомобілем Lexus, чоловік насмерть збив 23-річного військового.

Додамо, у мережі почали зʼявлятись нові подробиці страшної ДТП, яку вчинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на Берестейському проспекті в Києві. Зазначається, що посадовець залишив двох дітей сиротами, а дружину — вдовою.