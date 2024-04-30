Судья ликвидированного Окружного административного суда Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру на нашедшего у нее российское гражданство журналиста

Судья бывшего ОАСК Арина Литвинова. Архивное фото: Facebook/Окружной админсуд Киева

Судья ликвидированного Окружного админсуда Киева Арина Литвинова написала жалобу на имя Генпрокурора Украины, в которой обвиняет журналиста "Схем" Георгия Шабаева во "вмешательстве в ее деятельность как судьи". Ранее Шабаев опубликовал документы, подтверждающие российское гражданство судьи Литвиновой.

Об этом 29 апреля сообщило издание "Радио Свобода", ссылаясь на сайт Высшего совета правосудия, где размещена соответствующая жалоба.

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В середине апреля этого года проект журналистских расследований "Схемы" распространил фотодоказательства — выписки из российских реестров — доказывающие, что с 2002 года Арина Литвинова имеет паспорт страны-аресора России. В тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.

Выдержка из "Роспаспорта". Фото: "Схемы"

Литвинова свое российское гражданство отрицает. Говорит, что журналист устроил "провокацию": "Считаю, что такие действия журналиста являются вмешательством в судебную деятельность, которая сопровождается громкими обвинительными заявлениями с целью нанесения репутационных потерь судьи и подрыва авторитета судебной власти. Следовательно, путем выдвижения неподтвержденных обвинений и совершения действий по дискредитации судьи Литвиновой A.B., журналистом создается угроза независимости судебной ветви власти".

"Схемы" тоже отправили запрос в Офис генпрокурора, чтобы узнать, было ли открыто уголовное производство по сообщению судьи. Ответа редакция пока не получила.

Напомним, что в Киеве суд признал наличие российского гражданства у бывшей топ-чиновницы Министерства юстиции Марины Прилуцкой. Она по своей инициативе получила гражданство государства-агрессора.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Министру агрополитики Николаю Сольскому. Его подозревают в завладении государственной землей, которая стоит сотни миллионов гривен.