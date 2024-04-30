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Суддя ОАСК в Києві скаржиться генпрокурору на журналіста, який викрив її російське громадянсвто

30 квітня 2024 07:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова поскаржилася в прокуратуру на журналіста, який знайшов у неї російське громадянство
Суддя колишнього ОАСК Аріна Літвінова. Архівне фото: Facebook/Окружний адмінсуд Києва
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Суддя ліквідованого Окружного адмінсуду Києва Аріна Літвінова написала скаргу на ім'я Генпрокурора України, в якій обвинувачує журналіста "Схем" Георгія Шабаєва у "втручанні в її діяльність як судді". Раніше Шабаєв опубліковав документи, які підтверджують російське громадянство у судді Літвінової. 

Про це 29 квітня повідомило видання "Радіо Свобода", посилаючись на сайт Вищої ради правосуддя, де розміщена відповідна скарга. 

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В середині квітня цього року проєкт журналістських розслідувань "Схеми" поширив фотодокази — витяги з російських реєстрів —  які доводять, що з 2002 року Аріна Літвінова має паспорт країни-аресора Росії. На той момент вона вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.

Російське громадянство в української судді
Витяг з "Роспаспорту". Фото: "Схеми"

Літвінова своє російське громадянство заперечує. Каже, що журналіст влаштував "провокацію": "Вважаю, що такі дії журналіста є втручанням у судову діяльність, яка супроводжується гучними обвинувальними заявами з метою нанесення репутаційних втрат судді й підриву авторитету судової влади. Відтак, шляхом висування непідтверджених обвинувачень і вчинення дій із дискредитації судді Літвінової A.B., журналістом створюються загроза незалежності судової гілки влади".

"Схеми" теж відправили запити до Офісу генпрокурора, щоб дізнатися, чи було відкрите кримінальне провадження за повідомленням судді. Відповідь редакція поки не отримала. 

Раніше ми повідомляли, що у Києві суд визнав наявність російського громадянства у колишньої топпосадовиці Міністерства юстиції Марини Прилуцької. Вона за власної ініціативи отримала громадянство держави-агресора. 

Раніше Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід Міністру агрополітики Миколі Сольському. Його підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. 

Київ
судді
розслідування
російське громадянство

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