Графики отключения света для Киевской области на 9 февраля от ДТЭК

Сотрудник ДТЭК. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики отключения света в Киевской области будут действовать завтра, 9 февраля. В целом свет для всех очередей будут выключать трижды в сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Графики отключения света для Киевской области на 9 февраля

В Киевской области завтра будут действовать такие графики отключения света:

1.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;

1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;

2.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;

2.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;

3.1 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;

3.2 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;

4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;

4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;

5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30, с 16:00 до 23:00;

5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30, с 16:00 до 23:00;

Стабилизационные отключения света в Киевской области 9 февраля. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области 9 февраля. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет информировать об этом в своем Telegram-канале.

Напомним, в вечернем обращении 8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ситуации со светом и теплом в Киеве.

А министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас энергетики восстанавливают объекты, которые поразила Россия 7 февраля.