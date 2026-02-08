Графики отключения света для Киевской области на 9 февраля от ДТЭК

Свет будут выключать трижды в сутки — графики Киевщины на завтра
Дата публикации 8 февраля 2026 23:48
Сотрудник ДТЭК. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Графики отключения света в Киевской области будут действовать завтра, 9 февраля. В целом свет для всех очередей будут выключать трижды в сутки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.
Графики отключения света для Киевской области на 9 февраля
В Киевской области завтра будут действовать такие графики отключения света:
- 1.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;
- 1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;
- 2.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;
- 2.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;
- 3.1 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;
- 3.2 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;
- 4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;
- 4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;
- 5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30, с 16:00 до 23:00;
- 5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30, с 16:00 до 23:00;
В случае изменений ДТЭК будет информировать об этом в своем Telegram-канале.
Напомним, в вечернем обращении 8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ситуации со светом и теплом в Киеве.
А министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас энергетики восстанавливают объекты, которые поразила Россия 7 февраля.
