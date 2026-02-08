Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Свет будут выключать трижды в сутки — графики Киевщины на завтра

Свет будут выключать трижды в сутки — графики Киевщины на завтра

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 23:48
Графики отключения света для Киевской области на 9 февраля от ДТЭК
Сотрудник ДТЭК. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики отключения света в Киевской области будут действовать завтра, 9 февраля. В целом свет для всех очередей будут выключать трижды в сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света для Киевской области на 9 февраля

В Киевской области завтра будут действовать такие графики отключения света:

  • 1.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;
  • 1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;
  • 2.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;
  • 2.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;
  • 3.1 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;
  • 4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30, с 16:00 до 23:00;
  • 5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30, с 16:00 до 23:00;
Графіки відключень світла у Київській області 9 лютого
Стабилизационные отключения света в Киевской области 9 февраля. Фото: ДТЭК
Відключення світла у Київській області 9 лютого
Графики отключения света в Киевской области 9 февраля. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет информировать об этом в своем Telegram-канале.

Напомним, в вечернем обращении 8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ситуации со светом и теплом в Киеве.

А министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас энергетики восстанавливают объекты, которые поразила Россия 7 февраля.

электроэнергия Киевская область ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации