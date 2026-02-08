Відео
Світло вимикатимуть тричі на добу — графіки Київщини на завтра

Світло вимикатимуть тричі на добу — графіки Київщини на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 23:48
Графіки відключення світла для Київщини на 9 лютого від ДТЕК
Співробітник ДТЕК. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки відключення світла у Київській області діятимуть завтра, 9 лютого. Загалом світло для всіх черг вимикатимуть тричі на добу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Читайте також:

Графіки відключення світла для Київщини на 9 лютого

У Київській області завтра діятимуть такі графіки відключення світла:

  • 1.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;
  • 1.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;
  • 2.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;
  • 2.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;
  • 3.1 черга — світло буде відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;
  • 3.2 черга — світло буде відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;
  • 4.1 черга — світло буде відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;
  • 4.2 черга — світло буде відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;
  • 5.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30, з 16:00 до 23:00;
  • 5.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30, з 16:00 до 23:00;
Стабілізаційні відключення світла у Київській області 9 лютого. Фото: ДТЕК
Графіки відключення світла в Київській області 9 лютого. Фото: ДТЕК

У випадку змін ДТЕК інформуватиме про це в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 8 лютого український лідер Володимир Зеленський розповів про ситуацію зі світлом та теплом в Києві.

А міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що наразі енергетики відновлюють обʼєкти, які уразила Росія 7 лютого.

електроенергія Київська область ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
