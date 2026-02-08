Графіки відключення світла для Київщини на 9 лютого від ДТЕК

Співробітник ДТЕК. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки відключення світла у Київській області діятимуть завтра, 9 лютого. Загалом світло для всіх черг вимикатимуть тричі на добу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла для Київщини на 9 лютого

У Київській області завтра діятимуть такі графіки відключення світла:

1.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;

1.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;

2.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;

2.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;

3.1 черга — світло буде відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;

3.2 черга — світло буде відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;

4.1 черга — світло буде відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;

4.2 черга — світло буде відсутнє з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;

5.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30, з 16:00 до 23:00;

5.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30, з 16:00 до 23:00;

Стабілізаційні відключення світла у Київській області 9 лютого. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Київській області 9 лютого. Фото: ДТЕК

У випадку змін ДТЕК інформуватиме про це в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 8 лютого український лідер Володимир Зеленський розповів про ситуацію зі світлом та теплом в Києві.

А міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що наразі енергетики відновлюють обʼєкти, які уразила Росія 7 лютого.