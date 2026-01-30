Видео
Главная Киев Света не будет по 16 часов — графики на Киевщине завтра

Света не будет по 16 часов — графики на Киевщине завтра

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 23:54
График отключения света 31 января на Киевщине — детали от ДТЭК
Отключение света в Киеве. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киевской области 31 января будут действовать графики отключения света. Электроэнергию не будет по семь часов подряд в нескольких очередях одновременно.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

График отключения света в Киевской области 31 января

Завтра в Киевской области свет будут выключать в нескольких очередях одновременно. Так, электроэнергии не будет по 16 часов в сутки, а самое длинное время без света в течение дня — семь часов подряд.

Графік відключення світла на Київщині 31 січня
Отключение света в Киевской области 31 января. Фото: ДТЭК
Відключення світла на Київщині 31 січня
Графики в Киевской области на 31 января. Фото: ДТЭК

В то же время в ДТЭК предупредили, что в графиках возможны изменения. Если они будут, потребителей проинформируют в Telegram-канале ведомства.

Напомним, 30 января Шмыгаль сделал заявление о восстановлении энергетики в Киеве. Он посетил один из энергообъектов столицы, который пострадал от российских ударов.

В то же время эксперт предупредил украинцев об очередных аварийных обесточиваниях. Они могут произойти уже в эти выходные и на следующей неделе.

электроэнергия Киевская область ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
