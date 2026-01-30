Графік відключення світла 31 січня на Київщині — деталі від ДТЕК

Відключення світла у Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Київській області 31 січня діятимуть графіки відключення світла. Електроенергію не буде по сім годин поспіль у кількох черг одночасно.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла на Київщині 31 січня

Завтра у Київській області світло вимикатимуть у кількох черг одночасно. Так, електроенергії не буде по 16 годин на добу, а найдовший час без світла упродовж дня — сім годин поспіль.

Відключення світла на Київщині 31 січня. Фото: ДТЕК

Графіки у Київській області на 31 січня. Фото: ДТЕК

Водночас у ДТЕК попередили, що у графіках можливі зміни. Якщо вони будуть, споживачів поінформують в Telegram-каналі відомства.

Нагадаємо, 30 січня Шмигаль зробив заяву про відновлення енергетики в Києві. Він відвідав один з енергообʼєктів столиці, який постраждав від російських ударів.

Водночас експерт попередив українців про чергові аварійні знеструмлення. Вони можуть статися вже цими вихідними та наступного тижня.