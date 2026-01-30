Відео
Головна Київ Світла не буде по 16 годин — графіки на Київщині завтра

Світла не буде по 16 годин — графіки на Київщині завтра

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 23:54
Графік відключення світла 31 січня на Київщині — деталі від ДТЕК
Відключення світла у Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Київській області 31 січня діятимуть графіки відключення світла. Електроенергію не буде по сім годин поспіль у кількох черг одночасно.

Про це повідомили у ДТЕК. 

Читайте також:

Графік відключення світла на Київщині 31 січня

Завтра у Київській області світло вимикатимуть у кількох черг одночасно. Так, електроенергії не буде по 16 годин на добу, а найдовший час без світла упродовж дня — сім годин поспіль.

Графік відключення світла на Київщині 31 січня
Відключення світла на Київщині 31 січня. Фото: ДТЕК
Відключення світла на Київщині 31 січня
Графіки у Київській області на 31 січня. Фото: ДТЕК

Водночас у ДТЕК попередили, що у графіках можливі зміни. Якщо вони будуть, споживачів поінформують в Telegram-каналі відомства. 

Нагадаємо, 30 січня Шмигаль зробив заяву про відновлення енергетики в Києві. Він відвідав один з енергообʼєктів столиці, який постраждав від російських ударів. 

Водночас експерт попередив українців про чергові аварійні знеструмлення. Вони можуть статися вже цими вихідними та наступного тижня.

електроенергія Київська область ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
