Графік відключення світла 31 січня на Київщині — деталі від ДТЕК

Світла не буде по 16 годин — графіки на Київщині завтра
У Київській області 31 січня діятимуть графіки відключення світла. Електроенергію не буде по сім годин поспіль у кількох черг одночасно.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла на Київщині 31 січня
Завтра у Київській області світло вимикатимуть у кількох черг одночасно. Так, електроенергії не буде по 16 годин на добу, а найдовший час без світла упродовж дня — сім годин поспіль.
Водночас у ДТЕК попередили, що у графіках можливі зміни. Якщо вони будуть, споживачів поінформують в Telegram-каналі відомства.
Нагадаємо, 30 січня Шмигаль зробив заяву про відновлення енергетики в Києві. Він відвідав один з енергообʼєктів столиці, який постраждав від російських ударів.
Водночас експерт попередив українців про чергові аварійні знеструмлення. Вони можуть статися вже цими вихідними та наступного тижня.
