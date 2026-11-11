Павел Лакиччук, руководитель программ по вопросам безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI». Фото: geostrategy.org.ua

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил, как изменились условия, в которых российская авиация наносит удары по Украине. Он сравнил тактику врага в 2022 году с современными методами атак и рассказал, почему сейчас отключение наружного освещения вряд ли будет иметь такое же влияние, как в начале полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал Павел Лакийчук в эфире Ранок.LIVE.

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Почему светомаскировка была важна в 2022 году

По словам Павла Лакийчука, в начале полномасштабного вторжения Россия активно использовала пилотируемую авиацию для нанесения ударов по украинским городам. В частности, самолеты Су-34, Су-30 и штурмовики Су-25.

"И летчики в сумерках и в ночное время визуально ориентировались по огням населенных пунктов", — пояснил аналитик.

Он добавил, что освещенные трассы также могли помогать российским пилотам добираться до нужных районов.

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Как изменилась тактика российских атак

Сейчас ситуация иная. Украинская противовоздушная оборона заставила российскую авиацию держаться подальше от зоны ее действия. Поэтому враг использует другие способы нанесения ударов.

"Те КАБы, которые они сбрасывают, они сбрасывают в 10–20 километрах от линии фронта, да и ракеты запускают дальше, за пределами действия нашей противовоздушной обороны", — сказал аналитик.

Какие системы наведения использует Россия

Отдельно Лакийчук обратил внимание на усовершенствование российских средств поражения. По его словам, враг модернизирует ударные беспилотники и ракеты. Некоторые из них могут использовать оптические системы для наведения на цель.

"Если посмотреть, то с 2016 года модернизированные "Искандер-М" могут иметь опциональную оптическую головку самонаведения", — пояснил он.

Лакичук уточнил, что такая система позволяет ракете на последнем этапе полёта сравнить цифровую карту с тем, что фиксируют оптические датчики. После этого она может скорректировать своё движение.

"Насколько это связано со световыми пятнами — это работа для наших ребят из научных учреждений Министерства обороны", — сказал он.

Стоит ли соблюдать светомаскировку

Несмотря на сомнения относительно его военной эффективности, Лакиччук призвал не игнорировать рекомендации.

"Впрочем, если это хоть немного помогает сохранить человеческие жизни, то это целесообразно", — отметил аналитик.

Кроме того, светомаскировка имеет практическую пользу для энергетики. Сокращение использования наружного освещения позволяет экономить электроэнергию.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко анонсировал ужесточение режима светомаскировки в Киевской области. Он пояснил, что такую рекомендацию дали военные.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Овруча Житомирской области Иван Коруд призвал жителей выключать наружное освещение предприятий и домов после уничтожения россиянами электроподстанции. По словам мэра, соблюдение этих мер важно для защиты общины и жизни людей.