Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Фото: geostrategy.org.ua

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив, як змінилися умови, у яких російська авіація завдає ударів по Україні. Він порівняв тактику ворога у 2022 році із сучасними способами атак та розповів, чому нині вимкнення зовнішнього освітлення навряд чи матиме такий самий вплив, як на початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів Павло Лакійчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Чому світломаскування було важливим у 2022 році

За словами Павла Лакійчука, на початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовувала пілотовану авіацію для ударів по українських містах. Зокрема, літаки Су-34, Су-30 та штурмовики Су-25.

"І льотчики на присмерках і в нічний час візуально орієнтувалися по вогням населених пунктів", — пояснив аналітик.

Він додав, що підсвічені траси також могли допомагати російським пілотам діставатися потрібних районів.

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Як змінилася тактика російських атак

Нині ситуація інша. Українська протиповітряна оборона змусила російську авіацію триматися подалі від зони її дії. Тому ворог використовує інші способи завдання ударів.

"Ті КАБи, які вони скидають, вони скидають за 10-20 кілометрів від лінії фронту, та й ракет запуск здійснюють далі, за межами дії нашої протиповітряної оборони", — сказав аналітик.

Які системи наведення використовує Росія

Окремо Лакійчук звернув увагу на вдосконалення російських засобів ураження. За його словами, ворог модернізує ударні безпілотники та ракети. Деякі з них можуть використовувати оптичні системи для наведення на ціль.

"Якщо подивитись, з 2016 року модернізовані іскандер-М можуть мати опціональну оптичну головку самонаведення", — пояснив він.

Лакійчук уточнив, що така система дає ракеті змогу на останньому етапі польоту порівняти цифрову карту з тим, що фіксують оптичні датчики. Після цього вона може скоригувати свій рух.

"Наскільки це взаємопов'язано зі світловими плямами — це робота для наших хлопців з наукових установ Міністерства оборони", — сказав він.

Чи варто дотримуватися світломаскування

Попри сумніви щодо його військової ефективності, Лакійчук закликав не ігнорувати рекомендації.

"Втім, якщо хоч трошки допомагає зберегти людських життів, то це здійснювати доцільно", — зазначив аналітик.

Крім того, світломаскування має практичну користь для енергетики. Зменшення використання зовнішнього освітлення дає змогу заощаджувати електроенергію.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував посилення режиму світломаскування в Київській області. Він пояснив, що таку рекомендацію надали військові.

Також Новини.LIVE писали, що міський голова Овруча Житомирської області Іван Коруд закликав мешканців вимикати зовнішнє освітлення підприємств і будинків після знищення росіянами електропідстанції. За словами мера, дотримання цих заходів важливе для захисту громади та життя людей.