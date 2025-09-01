Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Празднование 1 сентября в Киеве прервали сирены — что известно

Празднование 1 сентября в Киеве прервали сирены — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 11:11
Масштабная тревога сорвала празднование Дня знаний в Киеве
Дети в убежище. Фото: кадр из видео

В школах Киева торжественные линейки в честь Дня знаний были прерваны из-за объявления масштабной воздушной тревоги. Детей оперативно вывели в укрытия, чтобы обеспечить безопасность во время возможных атак.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Праздник во время тревоги

Утро 1 сентября началось не только с первого звонка, но и с сигналов тревоги по всей стране. Масштабная воздушная тревога сорвала празднование Дня знаний в школах столицы. Торжественные мероприятия прошли в укрытиях.

Когда утренние торжественные линейки и праздничные мероприятия, запланированные на 1 сентября, пришлось прервать после сигнала тревоги, учителя оперативно организовали эвакуацию, и школьники вместе с педагогами отправились в укрытия, чтобы дождаться отбоя.

Напомним, что в 2025 году собрать школьника во Львове обойдется недешево: на полный набор одежды и канцелярии придется потратить от нескольких тысяч гривен и больше.

Ранее мы также информировали, что в Киеве не планируют строить подземные школы из-за нынешней ситуации с безопасностью. Об этом сообщил депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Андрей Витренко.

Киев школы Столичные школы 1 сентября День знаний 2025
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации