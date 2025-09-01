Масштабная тревога сорвала празднование Дня знаний в Киеве

Дети в убежище. Фото: кадр из видео

В школах Киева торжественные линейки в честь Дня знаний были прерваны из-за объявления масштабной воздушной тревоги. Детей оперативно вывели в укрытия, чтобы обеспечить безопасность во время возможных атак.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Праздник во время тревоги

Утро 1 сентября началось не только с первого звонка, но и с сигналов тревоги по всей стране. Масштабная воздушная тревога сорвала празднование Дня знаний в школах столицы. Торжественные мероприятия прошли в укрытиях.

Когда утренние торжественные линейки и праздничные мероприятия, запланированные на 1 сентября, пришлось прервать после сигнала тревоги, учителя оперативно организовали эвакуацию, и школьники вместе с педагогами отправились в укрытия, чтобы дождаться отбоя.

