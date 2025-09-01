Масштабна тривога зірвала святкування Дня знань у Києві

Діти у сховищі. Фото: кадр із відео

В школах Києва урочисті лінійки на честь Дня знань були перервані через оголошення масштабної повітряної тривоги. Дітей оперативно вивели до укриттів, щоб забезпечити безпеку під час можливих атак.

Свято під час тривоги

Ранок 1 вересня розпочався не лише з першого дзвоника, а й із сигналів тривоги по всій країні. Масштабна повітряна тривога зірвала святкування Дня знань у школах столиці. Урочисті заходи пройшли в укриттях.

Коли ранкові урочисті лінійки та святкові заходи, заплановані на 1 вересня, довелося перервати після сигналу тривоги, вчителі оперативно організували евакуацію, і школярі разом із педагогами вирушили до укриттів, щоб дочекатися відбою.

