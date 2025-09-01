Відео
Головна Київ Святкування 1 вересня у Києві перервали сирени — що відомо

Святкування 1 вересня у Києві перервали сирени — що відомо

Дата публікації: 1 вересня 2025 11:11
Масштабна тривога зірвала святкування Дня знань у Києві
Діти у сховищі. Фото: кадр із відео

В школах Києва урочисті лінійки на честь Дня знань були перервані через оголошення масштабної повітряної тривоги. Дітей  оперативно вивели до укриттів, щоб забезпечити безпеку під час можливих атак.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Свято під час тривоги

Ранок 1 вересня розпочався не лише з першого дзвоника, а й із сигналів тривоги по всій країні. Масштабна повітряна тривога зірвала святкування Дня знань у школах столиці. Урочисті заходи пройшли в укриттях.

Коли ранкові урочисті лінійки та святкові заходи, заплановані на 1 вересня, довелося перервати після сигналу тривоги, вчителі оперативно організували евакуацію, і школярі разом із педагогами вирушили до укриттів, щоб дочекатися відбою. 

Нагадаємо, що у 2025 році зібрати школяра у Львові обійдеться недешево: на повний набір одягу та канцелярії доведеться витратити від кількох тисяч гривень і більше.

Раніше ми також інформували, що у Києві не планують будувати підземні школи через нинішню безпекову ситуацію. Про це повідомив депутат Київради від фракції "Слуга Народу" Андрій Вітренко.

Київ школи Столичні школи 1 вересня День знань 2025
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
