Графики отключения света в Киеве 23 августа

Ремонт электросетей. Фото: УНИАН

В пятницу, 23 августа, графики отключения электроэнергии в Киеве и области не будут применяться. В других регионах Украины также не планируется введение ограничений.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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Если ситуация в энергосистеме изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"Потребляйте электроэнергию в пиковые часы разумно! Не включайте мощные приборы одновременно с 16:00 до 22:00!" — призвали киевлян и жителей области в ОВА.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщил, что в течение недели с 19 по 23 августа света в домах украинцев может не быть по четыре часа в сутки. Правда, он добавил, что уже на следующей неделе ситуация в энергосистеме улучшится.

Также Омельченко отметил, что избежать ограничений электропотребления в Украине этой зимой не удастся. Продолжительность отключений света будет составлять от четырех до двенадцати часов.