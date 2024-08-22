Графіки відключення світла у Києві 23 серпня

Ремонт електромереж. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 23 серпня, графіки відключення електроенергії в Києві та області не будуть застосовуватися. В інших регіонах України також не планується введення обмежень.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Споживайте електроенергію у пікові години розумно! Не вмикайте потужні прилади одночасно з 16:00 до 22:00!" — закликали киян та жителів області в ОВА.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко повідомив, що протягом тижня з 19 до 23 серпня світла в домівках українців може не бути по чотири години на добу. Щоправда, він додав, що вже наступного тижня ситуація в енергосистемі покращиться.

Також Омельченко зазначив, що уникнути обмежень електроспоживання в Україні цієї зими не вдасться. Тривалість відключень світла становитиме від чотирьох до дванадцяти годин.