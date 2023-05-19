"Так это капуста кислая": в Киеве полиция остановила водителя в состоянии алкогольного опьянения

Автомобили полиции во время первой репетиции парада войск по случаю 30-летия Дня Независимости Украины в центре Киева. Фото: УНИАН

В Киеве полиция остановила водителя трактора МТЗ Белорус, нарушившего правила дорожного движения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Отмечается, что на улице Зодчих полиция остановила 52-летнего водителя, у которого были явные признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат — 1,36 промилле.

В полиции заявили, что водитель объяснил свое состояние так: "Да это капуста кислая".

"Охранники порядка отстранили водителя от управления и составили в отношении него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог) КУоАП", — отметили в полиции.

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