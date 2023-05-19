Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow "Так це капуста кисла": у Києві поліція зупинила водія в стані алкогольного сп'яніння arrow

"Так це капуста кисла": у Києві поліція зупинила водія в стані алкогольного сп'яніння

19 травня 2023 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Так це капуста кисла": у Києві поліція зупинила водія в стані алкогольного сп'яніння
Автомобілі поліції під час першої репетиції параду військ з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України в центрі Києва. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Києві поліція зупинила водія трактора МТЗ Білорус, який порушив правила дорожнього руху. Чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння.  

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Читайте також:

Деталі

Зазначається, що на вулиці Зодчих поліція зупинила 52-річного водія, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,36 проміле.

У поліції заявили, що водій пояснив свій стан так: "Так це капуста кисла".

"Охоронці порядку відсторонили водія від керування та склали відносно нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП", – зазначили в поліції.

 

Нагадаємо, що в Харкові 56-річний чоловік напав на продавчиню крамниці техніки і аксесуарів. Він вкрав ноутбук, мобільні телефони і роутер, отримавши через кілька днів підозру у розбійному нападі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB