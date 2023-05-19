"Так це капуста кисла": у Києві поліція зупинила водія в стані алкогольного сп'яніння
В Києві поліція зупинила водія трактора МТЗ Білорус, який порушив правила дорожнього руху. Чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
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Зазначається, що на вулиці Зодчих поліція зупинила 52-річного водія, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,36 проміле.
У поліції заявили, що водій пояснив свій стан так: "Так це капуста кисла".
"Охоронці порядку відсторонили водія від керування та склали відносно нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, що в Харкові 56-річний чоловік напав на продавчиню крамниці техніки і аксесуарів. Він вкрав ноутбук, мобільні телефони і роутер, отримавши через кілька днів підозру у розбійному нападі.