Тарифы на коммуналку в Киеве - вырастут ли цены в июне

Оплата коммунальных платежей. Фото: Новини.LIVE

Украинцы ежемесячно оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги. При этом в июне изменений по стоимости не предвидится.

Какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 июня 2025 года — сообщают Новини.LIVE.

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Изменятся ли тарифы на свет

С начала лета тарифы на электроэнергию останутся неизменными. Кабинет Министров Украины принял решение продлить действие действующих цен, и с 1 июня 2025 года население и в дальнейшем будет платить за электроэнергию 4,32 грн/кВт*ч. Этот тариф будет действовать как минимум до конца октября.

Таким образом, в июне платежки за свет не изменятся, и украинцы будут платить столько же, как и в предыдущие месяцы.

Для владельцев двухзонных счетчиков сохраняется выгодная система ночного тарифа: с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле — 2,16 грн/кВт*ч. Это позволяет значительно сэкономить тем, кто включает мощные электроприборы именно ночью.

Отдельные льготные условия действуют и для домохозяйств с электроотоплением. Если месячное потребление не превышает 2 000 кВт*ч, тариф составляет 2,64 грн за кВт*ч. А уже за избыток сверх этого лимита придется платить по стандартной ставке — 4,32 грн/кВт*ч.

Изменятся ли тарифы на газ

Цены на газ также остаются без изменений. Основной поставщик голубого топлива для бытовых потребителей Нафтогаз сохраняет тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр. Эта цена будет оставаться стабильной как минимум до 30 апреля 2026 года.

Спокойствие на рынке поддерживают и другие поставщики. Несмотря на начало нового расчетного периода, они не пересматривали свои тарифы. Поэтому в июне цены на газ для населения будут колебаться в пределах от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр, в зависимости от компании.

Изменятся ли тарифы на водоснабжение

Существенных изменений в платежках за воду с 1 июня 2025 года не предвидится.

На национальном уровне никакого повышения тарифов на водоснабжение пока не планируется. Об этом сообщают в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно официальной информации, тарифы останутся на том же уровне, что и до полномасштабного вторжения — по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Впрочем, украинцам стоит учитывать, что в отдельных общинах ситуация может быть другой. Местные власти имеют право самостоятельно устанавливать тарифы без согласования с НКРЭКУ. Это означает, что цена на воду может отличаться в зависимости от региона.

Напомним, что украинцам напомнили о необходимости внимательно и корректно заполнять личные данные при осуществлении платежей за услуги распределения природного газа. В случае ошибок или неточностей в реквизитах средства могут не быть зачислены, что приведет к возникновению задолженности.

В Киеве стоимость отопления и горячей воды пока остается искусственно заниженной из-за действия моратория на повышение тарифов во время военного положения. Однако после завершения боевых действий следует ожидать существенного роста коммунальных платежей — вероятно, до 50%.