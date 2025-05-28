Тарифи на комуналку в Києві — чи зростуть ціни у червні

Оплата комунальних платежів. Фото: Новини.LIVE

Українці щомісяця сплачують рахунки за житлово-комунальні послуги. При цьому у червні змін щодо вартості не передбачається.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 червня 2025 року — повідомляють Новини.LIVE.

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Чи зміняться тарифи на світло

З початку літа тарифи на електроенергію залишаться незмінними. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити дію чинних цін, і з 1 червня 2025 року населення й надалі сплачуватиме за електроенергію 4,32 грн/кВт*год. Цей тариф діятиме щонайменше до кінця жовтня.

Отже, у червні платіжки за світло не зміняться, й українці сплачуватимуть стільки ж, як і в попередні місяці.

Для власників двозонних лічильників зберігається вигідна система нічного тарифу: з 23:00 до 07:00 електроенергія коштує удвічі дешевше — 2,16 грн/кВт*год. Це дозволяє значно зекономити тим, хто вмикає потужні електроприлади саме вночі.

Окремі пільгові умови діють і для домогосподарств з електроопаленням. Якщо місячне споживання не перевищує 2 000 кВт*год, тариф становить 2,64 грн за кВт*год. А вже за надлишок понад цей ліміт доведеться платити за стандартною ставкою — 4,32 грн/кВт*год.

Чи зміняться тарифи на газ

Ціни на газ також залишаються без змін. Основний постачальник блакитного палива для побутових споживачів Нафтогаз зберігає тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна залишатиметься стабільною щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Спокій на ринку підтримують і інші постачальники. Незважаючи на початок нового розрахункового періоду, вони не переглядали свої тарифи. Тож у червні ціни на газ для населення коливатимуться в межах від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр, залежно від компанії.

Чи зміняться тарифи на водопостачання

Суттєвих змін у платіжках за воду з 1 червня 2025 року не передбачається.

На національному рівні жодного підвищення тарифів на водопостачання наразі не планується. Про це повідомляють у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Згідно з офіційною інформацією, тарифи залишаться на тому ж рівні, що й до повномасштабного вторгнення — станом на 24 лютого 2022 року.

Втім, українцям варто враховувати, що в окремих громадах ситуація може бути іншою. Місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи без погодження з НКРЕКП. Це означає, що ціна на воду може різнитися залежно від регіону.

Нагадаємо, що українцям нагадали про необхідність уважно та коректно заповнювати особисті дані під час здійснення платежів за послуги розподілу природного газу. У разі помилок або неточностей у реквізитах кошти можуть не бути зараховані, що призведе до виникнення заборгованості.

У Києві вартість опалення та гарячої води наразі залишається штучно заниженою через дію мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану. Проте після завершення бойових дій слід очікувати суттєвого зростання комунальних платежів — ймовірно, до 50%.