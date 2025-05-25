Після війни кияни платитимуть за тепло вдвічі більше — причина

Директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін. Фото: Новини.LIVE

Тарифи на опалення та гарячу воду у столиці зараз суттєво зменшені, оскільки існує мораторій на період воєнного часу щодо підвищення послуг. Однак після закінчення війни варто очікувати на збільшення рахунків до 50 відсотків.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

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За даними комунального підприємства "Київтеплоенерго", сучасний тариф за опалення та гарячу воду не відповідає "економічно обґрунтованому". Кияни сплачують на 50% менше, ніж мали б.

"Є економічно обґрунтований тариф, який перераховується нашим підприємством щороку. Але, оскільки існує мораторій на період воєнного часу на підвищення послуг, зокрема і постання теплової енергії й гарячої води, тому є різниця між економічно обґрунтованим тарифом і тим, що застосовується. Та різниця фіксується, затверджується і, можливо, колись буде розроблений механізм, який дозволить комунальним підприємствам в якомусь вигляді отримати цю різницю. На цей час вона залишається некомпенсованою. По факту закінчення воєнного часу слід розраховувати, що всі тарифи будуть підтягуватися до тарифу економічно обґрунтованого", — пояснив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Нині середній рахунок за опалення у столиці — 1500 грн на місяць. Тобто після завершення воєнного стану він зросте до близько 3000 грн. Схожа ситуація буде щодо й інших тарифів за комунальні послуги.

Нагадаємо, що у киян можуть забрати житло та заблокувати рахунки через борги. Також ми розповідали, скільки мільярдів не сплатили жителі столиці за опалення.