Тарифы на газ, воду и электроэнергию: изменения в Киеве с 1 мая

Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

Цены на коммунальные платежи в Киеве с 1 мая не изменятся. За электроэнергию, воду и газ придется платить по установленным тарифам. Кроме того, не ожидается подорожание проезда в общественном транспорте.

Новини.LIVE рассказывают о тарифах на коммунальные платежи в Киеве в мае.

Цены на электроэнергию

С 2024 года действует решение правительства о фиксированном тарифе на электроэнергию для населения, который составляет 4,32 грн/кВт-час.

Для владельцев двухзонного счетчика тариф другой — 50% от базового в ночное время с 23:00 до 07:00. Речь идет о 2,16 грн/кВт-час.

Цена на газ

Тариф на газоснабжение останется на уровне 7,96 грн за кубометр. В "Нафтогазе" продлили срок действия плана "Фиксированный" до 30 апреля 2027 года.

Читайте также:

Услуга распределения оплачивается дополнительно и не включена в стоимость, установленную поставщиком.

Тарифы на воду

Стоимость холодной воды и водоотведения остается на уровне, который установлен до февраля 2022 года. Общий тариф составляет 30,38 грн за кубический метр из которых 16,16 грн — водоснабжение, а 14,22 грн — водоотведение.

Для жителей многоквартирных домов тариф на горячую воду составляет 97,89 грн за кубический метр с учетом НДС.

Цены на проезд в общественном транспорте

Сейчас стоимость проезда в городском пассажирском транспорте такова:

в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере — 8,00 грн ;

; в городской электричке — 14,99 грн ;

; метрополитен — 8,00 грн.

Стоимость проездных определяется количеством поездок. Его можно приобрести на месяц или полмесяца — как на один вид транспорта, так и на несколько.

Маршрутки устанавливают тарифы самостоятельно, обычно это 15-20 гривен.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета, себестоимость перевозки одного пассажира в метро составляет 64,53 грн. Мэр Виталий Кличко поручил просчитать новые тарифы из-за подорожания расходов и горючего.

А эксперт транспортного планирования Дмитрий Беспалов считает, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева может вырасти до 30 гривен. Вероятно, власть пойдет на такой шаг, чтобы снять этот вопрос с повестки дня, как начнутся выборы.