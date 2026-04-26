Тарифи на газ, воду та електроенергію: зміни у Києві з 1 травня

Ціни на комунальні платежі в Києві з 1 травня не зміняться. За електроенергію, воду та газ доведеться платити за встановленими тарифами. Крім того, не очікується подорожчання проїзду в громадському транспорті.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на комунальні платежі в Києві у травні.

Ціни на електроенергію

З 2024 року діє рішення уряду про фіксований тариф на електроенергію для населення, що складає 4,32 грн/кВт·год.

Для власників двозонного лічильника тариф інший — 50% від базового у нічний час з 23:00 до 07:00. Йдеться про 2,16 грн/кВт·год.

Ціна на газ

Тариф на газопостачання залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. У "Нафтогазі" продовжили термін дії плану "Фіксований" до 30 квітня 2027 року.

Послуга розподілу оплачується додатково та не включена до вартості, встановленої постачальником.

Тарифи на воду

Вартість холодної води та водовідведення залишається на рівні, який встановлений до лютого 2022 року. Загальний тариф складає 30,38 грн за кубічний метр з яких 16,16 грн — водопостачання, а 14,22 грн — водовідведення.

Для мешканців багатоквартирних будинків тариф на гарячу воду становить 97,89 грн за кубічний метр із урахуванням ПДВ.

Ціни на проїзд у громадському транспорті

Наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті така:

в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері — 8,00 грн ;

; в міській електричці — 14,99 грн ;

; метрополітен — 8,00 грн.

Вартість проїзних визначається кількістю поїздок. Його можна придбати на місяць або пів місяця — як на один вид транспорту, так і на декілька.

Маршрутки встановлюють тарифи самостійно, зазвичай це 15–20 гривень.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради, собівартість перевезення одного пасажира в метро складає 64,53 грн. Мер Віталій Кличко доручив прорахувати нові тарифи через здорожчання витрат та пального.

А експерт транспортного планування Дмитро Беспалов вважає, що вартість проїзду у громадському транспорті Києва може зрости до 30 гривень. Ймовірно, влада піде на такий крок, аби зняти це питання з порядку денного, як розпочнуться вибори.