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Театр Франко будет продавать билеты через Дію — какая причина

9 ноября 2024 23:39
Галина Шподарева - редактор
Билеты на спектакли в театре Франко можно будет купить через Дію
Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Фото: Вечерний Киев
Галина Шподарева - редактор

В Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко ввели продажу билетов через приложение "Дія". Таким образом, в театре борются с "перекупами" и мошенниками. 

Об этом сообщил директор театра Евгений Нищук в комментарии Новини.LIVE в субботу, 9 ноября.

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Театр Франко будет продавать билеты через Дію

Как сообщил директор театра Франко, спрос на представления, особенно на "Конотопскую ведьму", оказался чрезвычайным — билеты раскупают в считанные минуты.

"Будем пытаться все сделать, чтобы рано или поздно все желающие побывали у нас, обязательно почувствовали эту силу, это творчество, эту энергию жизни" , — отметил Евгений Нищук.

Напомним, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале установили бронзовую скульптуру проекта "Шукай!". Она посвящена теме возвращения украинцев домой.

Ранее Новини.LIVE писали, что театр имени Леся Курбаса во Львове претендует на третий и четвертый этажи здания, необходимые для репетиций, хранения реквизита и гримерок. Помещение планируется передать Львовской медицинской академии.

билеты Киев мошенничество театр Дія спектакль

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