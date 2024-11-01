У Києві встановили мініскульптуру, присвячену поверненню українців додому

Мініскульптура. Фото: Шукай!

У Києві на Центральному залізничному вокзалі у п'ятницю, 1 листопада, відкрили бронзову скульптурку проєкту "Шукай!". Вона присвячена темі повернення українців додому.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Мініскульптура на вокзалі

Мініскульптура містить два поїзди, які прибувають на першу платформу вокзалу Києва. Один з них — з військовими з Краматорська, інший — з-за кордону. Залізничний вокзал став символом українців, які прямують додому з усіх точок країни та світу.

"Колись головним урочистим в’їздом до міста були Золоті ворота. Через них у Київ в’їжджали учасники військових походів, посли країн-друзів Русі. Тепер на себе цю роль перебрали Залізні ворота залізничного вокзалу. Залізні ворота — нові Золоті, парадний в’їзд для киян, що повертаються додому", — зазначила авторка проєкту Юлія Бевзенко.

Мініскульптура. Фото: Шукай!

Мініскульптура. Фото: Шукай!

Мініскульптура. Фото: Шукай!

У персонажів, зображених на скульптурці, є прототипи:

військовий зі своєю дружиною, яка приїхала в Краматорськ поїздом, аби дізнатись із чоловіком стать їхньої майбутньої дитини;

хлопчик із загубленою в поїзді іграшку, яку потім повернули залізничники;

родина з Маріуполя.

З моменту відкриття скульптура слугуватиме нагадуванням про важливість повернення всіх українців додому. Її створення стало можливим завдяки партнерам проєкту "Шукай!": Укрзалізниці та Visa, меценату скульптури.

"Від початку повномасштабного вторгнення залізничники евакуювали понад 4 мільйона українців, переважно з дітьми та домашніми улюбленцями. У зворотному напрямку — на схід — ми щодня відправляємо тисячі наших незламних захисників. Ми продовжуємо рух заради повернення їх усіх: врятованих від війни жінок і дітей з-за кордону, а наших воїнів — з фронту", — сказав в. о. директора Вокзальної компанії "Укрзалізниці" Сергій Олійник.

Нагадаємо, у вересні у Києві відкрили нову скульптуру під назвою "Мотор". Вона присвячена митцям Олександру Довженку та Порфирію Демуцькому.

Також ми писали, що у Києві планують демонтувати пам'ятники на честь росіян. Йдеться про письменника Михайла Булгакова та поетесу Анну Ахматову.