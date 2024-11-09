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Театр Франка продаватиме квитки через Дію — яка причина

9 листопада 2024 23:39
Галина Шподарева - редактор
Квитки на вистави в театрі Франка можна буде купити через Дію
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Фото: Вечірній Київ
Галина Шподарева - редактор

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка запровадили продаж квитків через застосунок "Дія". Таким чином в театрі борються з "перекупами" та шахраями.

Про це повідомив директор театру Євген Нищук у коментарі Новини.LIVE у суботу, 9 листопада. 

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Як повідомив директор театру Франка, попит на вистави, особливо на "Конотопську відьму", виявився надзвичайним — квитки розкуповують за лічені хвилини. 

"Будемо намагатися все зробити, щоб рано чи пізно всі, хто прагнуть, побували в нас, обов'язково відчули цю силу, цю творчість, цю енергію життя", — зазначив Євген Нищук. 

Нагадаємо, у Києві на Центральному залізничному вокзалі встановили бронзову скульптуру проєкту "Шукай!". Вона присвячена темі повернення українців додому.

Раніше Новини.LIVE писали, що театр імені Леся Курбаса у Львові претендує на третій та четвертий поверхи будівлі, які потрібні для репетицій, зберігання реквізиту та гримерок. Приміщення планують передати Львівській медичній академії. 

квитки Київ шахрайство театр Дія вистава

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