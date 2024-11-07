Прогноз погоды в Киеве на завтра 8 ноября от Укргидрометцентра

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 8 ноября, ожидается с переменной облачностью. Температура воздуха продолжает снижаться.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Киеве 8 ноября

Синоптики отметили, что осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине 8 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

по области ночью +3...-2 °С, днем +4...+9 °С;

в Киеве ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.

Напомним, завтра в Украине местами ожидается туман. Однако осадков не предполагается.

Также 4 ноября в Киеве и области сильный ветер вызвал падение деревьев и повреждение крыш зданий.