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Температура воздуха снизится — прогноз погоды в Киеве на завтра

7 ноября 2024 17:00
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра 8 ноября от Укргидрометцентра
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 8 ноября, ожидается с переменной облачностью. Температура воздуха продолжает снижаться.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Киеве 8 ноября

Синоптики отметили, что осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 8 ноября
Прогноз погоды в Украине 8 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • по области ночью +3...-2 °С, днем +4...+9 °С;
  • в Киеве ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.

Напомним, завтра в Украине местами ожидается туман. Однако осадков не предполагается.

Также 4 ноября в Киеве и области сильный ветер вызвал падение деревьев и повреждение крыш зданий.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды Киев Киевская область температура воздуха

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