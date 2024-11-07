Прогноз погоди в Києві на завтра 8 листопада від Укргідрометцентру

Температура повітря знизиться — прогноз погоди в Києві на завтра
7 листопада 2024 17:00
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода у Києві та області завтра, 8 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Температура повітря продовжує знижуватися.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в Києві 8 листопада
Синоптики зазначили, що опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +3...-2 °С, вдень +4...+9 °С;
- у Києві вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.
Нагадаємо, завтра в Україні місцями очікується туман. Однак опадів не передбачається.
Також 4 листопада у Києві та області сильний вітер спричинив падіння дерев і пошкодження дахів будівель.
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