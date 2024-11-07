Прогноз погоди в Києві на завтра 8 листопада від Укргідрометцентру

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 8 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Температура повітря продовжує знижуватися.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Києві 8 листопада

Синоптики зазначили, що опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні 8 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

по області вночі +3...-2 °С, вдень +4...+9 °С;

у Києві вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.

Нагадаємо, завтра в Україні місцями очікується туман. Однак опадів не передбачається.

Також 4 листопада у Києві та області сильний вітер спричинив падіння дерев і пошкодження дахів будівель.