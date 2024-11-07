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Температура повітря знизиться — прогноз погоди в Києві на завтра

7 листопада 2024 17:00
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра 8 листопада від Укргідрометцентру
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 8 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Температура повітря продовжує знижуватися.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначили, що опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. 

Погода в Україні 8 листопада
Прогноз погоди в Україні 8 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • по області вночі +3...-2 °С, вдень +4...+9 °С;
  • у Києві вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.

Нагадаємо, завтра в Україні місцями очікується туман. Однак опадів не передбачається.

Також 4 листопада у Києві та області сильний вітер спричинив падіння дерев і пошкодження дахів будівель.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди Київ Київська область температура повітря

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