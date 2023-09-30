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Теперь днем, а не ночью: скандальная блогерша из Киева записала очередное видео

30 сентября 2023 23:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Теперь днем, а не ночью: скандальная блогерша из Киева записала очередное видео
Блогерша Анна Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Скандальная блогерша из Киева Анна Краснова, отличившаяся поездками в авто в комендантский час, сняла новое видео. Однако в этот раз девушка каталась не ночью, а днем.

Соответствующее видео появилось на странице Красновой в Instagram.

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Так, блогерша обнародовала видео как едет в авто по Южному мосту в Киеве с мужчиной за рулем. Правда, на этот раз она ехала днем, а не ночью, как обычно.

Перед этим Анна Краснова рассказывала в Instagram, что "очень раскаивается и огорчается". На это мужчина за кадром прокомментировал ее "извинения" словами "ты будто не раскаиваешься", на что блогерша ответила, что ей "пох*й".

Напомним, что блогер Анна Краснова опубликовала новые видео, как она катается по Киеву. Есть подозрения, что ее поездка была во время комендантского часа.

Также мы писали, что в Киеве блогерша каталась на авто во время комендантского часа и при этом щеголяла пропуском. Позже девушка записала видео, в котором отрицала наличие подобного документа.

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