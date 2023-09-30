Тепер вдень, а не вночі: скандальна блогерка з Києва записала чергове відео

Блогерка Ганна Краснова. Фото: скриншот

Скандальна блогерка з Києва Ганна Краснова, яка відзначилась поїздками в авто в комендантську годину, зняла нове відео. Однак цього разку дівчина каталась не вночі, а вдень.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Краснової в Instagram.

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Так, блогерка оприлюднила відео як їде в авто Південним мостом в Києві з чоловіком за кермом. Щоправда, на цей раз вона їхала вдень, а не вночі, як зазвичай.

Перед цим Ганна Краснова розповідала в Instagram, що "дуже кається і засмучується". На це чоловік за кадром прокоментував її "вибачення" словами "ти ніби не каєшся", на що блогерка відповіла, що їй "пох*й".

Нагадаємо, що блогерка Анна Краснова опублікувала нові відео, як вона катається Києвом. Є підозри, що її поїздка була під час комендантської години.

Також ми писали, що в Києві блогерка каталася на авто під час комендантської години та при цьому хизувалася перепусткою. Пізніше дівчина записала відео, в якому заперечувала наявність подібного документа.