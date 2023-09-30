Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Тепер вдень, а не вночі: скандальна блогерка з Києва записала чергове відео arrow

Тепер вдень, а не вночі: скандальна блогерка з Києва записала чергове відео

30 вересня 2023 23:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тепер вдень, а не вночі: скандальна блогерка з Києва записала чергове відео
Блогерка Ганна Краснова. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Скандальна блогерка з Києва Ганна Краснова, яка відзначилась поїздками в авто в комендантську годину, зняла нове відео. Однак цього разку дівчина каталась не вночі, а вдень.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Краснової в Instagram.

Читайте також:

Скандальна поїздка київської блогерки

Так, блогерка оприлюднила відео як їде в авто Південним мостом в Києві з чоловіком за кермом. Щоправда, на цей раз вона їхала вдень, а не вночі, як зазвичай.

Перед цим Ганна Краснова розповідала в Instagram, що "дуже кається і засмучується". На це чоловік за кадром прокоментував її "вибачення" словами "ти ніби не каєшся", на що блогерка відповіла, що їй "пох*й".

Нагадаємо, що блогерка Анна Краснова опублікувала нові відео, як вона катається Києвом. Є підозри, що її поїздка була під час комендантської години.

Також ми писали, що в Києві блогерка каталася на авто під час комендантської години та при цьому хизувалася перепусткою. Пізніше дівчина записала відео, в якому заперечувала наявність подібного документа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз