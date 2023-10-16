В Киеве старт отопительного сезона: когда будет тепло в домах

Начало отопительного сезона. Фото: УНИАН

В Киеве 16 октября официально стартовало начало отопительного сезона. Тепло в домах появится в течение нескольких дней. Между тем на аккаунтах ДТЭК уже появились графики вероятных отключений света, которые могут быть применены к гражданам.

Почему отопительный сезон начался, несмотря на благоприятные погодные условия, и в каком случае применят отключение электроэнергии — в материале Новини.LIVE.

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Старт отопительного сезона

Утром 16 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице приступают к подключению к теплу жилых домов. Если принимать во внимание законодательство, то отопительный сезон должен начинаться, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов тепла. В выходные 14 и 15 октября температура ночью колебалась от 4 до 10 градусов тепла. По словам Кличко, в КГГА ориентировались на погоду с 17 числа, которая, по словам синоптиков, принесет похолодание.

"На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (с протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправдано, поскольку похолодание побуждало бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения" , — говорится в сообщении Кличко.

Кличко заявил о начале отопительного сезона. Фото: Скриншот

Под его сообщением мнения у киевлян отличаются. Кто-то радуется, что уже имеет теплые батареи и благодарит за работу коммунальщиков. А некоторые сетуют на преждевременное начало отопительного сезона.

"Рано, еще тепло, у людей денег нет, ждут как позже", — комментирует киевлянка.

"А вы спросили у киевлян? Еще достаточно тепло и с отоплением можно подождать. А то снова будем открывать окна и топить улицу. Но кто-то ну очень хочет лишних деньжат еще в карман напихать", — говорится в комментарии.

В этот же день в КГГА состоялся брифинг по поводу необходимости начала отопительного сезона, на котором заместитель мэра Петр Пантелеев успокаивал граждан тем, что само подключение не будет связано с использованием больших объемов газа.

"Мы убеждены, что с задачами по отопительному сезону мы однозначно справимся… Допускать не надо, чтобы город обогревался за счет электроэнергии, в то время когда часть оборудования находится в стадии восстановления. Это и был один из факторов, чтобы не медлить с началом отопительного сезона " , — сказал Пантелеев.

Отключение света: готовность ДТЭК

Часть граждан не ожидала начала отопительного сезона, ведь их тепло дома зависит от электроэнергии. Пока свет в столице есть, но граждан в течение лета готовили к тому, что эта зима не будет легче предыдущей.

Новини.LIVE также узнавали прогнозы экспертов — отключения будут в случае повреждения объектов инфраструктуры. Иногда свет может исчезать на 12 часов. На сайте Yasno уже появились вероятные графики отключений.

"Графики отключений размещены на сайте ДТЭК Киевские электросети постоянно, весь год. Однако они не применяются. Если будет такая необходимость — мы обязательно об этом сообщим. Пожалуйста, следите за информацией только на официальных каналах ДТЭК Киевские электросети: сайт и страница в Фейсбуке ", — ответили Новини.LIVE в пресс-службе ДТЭК.

По графику, свет будут выключать на четыре часа, а между тем он будет по пять часов. Но имеющийся график не гарантирует 100% отключение.

График отключения света в Жулянах. Фото: Скриншот

Напомним, в ряде украинских городов начинается отопительный сезон — по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.

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