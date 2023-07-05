Взрыв в Шевченковском суде Киева: видео и фото

Территорию Шевченковского суда Киева оцепили правоохранители: видео с места происшествия
К вечеру, 5 июля, стало известно о том, что в Шевченковском суде Киева раздался взрыв. На место происшествия сразу прибыли все необходимые спасательные службы.
Соответствующие фото и видео с места происшествия обнародовали в сети.
Взрыв в суде Киева
На фото можно увидеть множество единиц спасательной техники и техники правоохранителей, которая едет на место событий.
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Спасатели и правоохранители на месте происшествия. Фото: Мы Украина\Telegram
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Спасатели и правоохранители на месте происшествия. Фото: Мы Украина\Telegram
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Спасатели и правоохранители на месте происшествия. Фото: Мы Украина\Telegram
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Спасатели и правоохранители на месте происшествия. Фото: Мы Украина\Telegram
Движение транспорта перекрыли
Известно, что в районе Шевченковского суда столицы перекрыли движение транспорта.
"В связи с этим задерживается движение автобусов №9, 14т, 14тк по ул. Дегтяревская, 31. Движение организовано: по ул. Телиги — ул. Дорогожицкая — ул. Семьи Хохловых — ул. Дегтяревская", — говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте происшествия работает много полицейских. К тому же там находится условная "группа захвата".
Напомним, к вечеру 5 июля в Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание мужчина взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.