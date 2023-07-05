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Территорию Шевченковского суда Киева оцепили правоохранители: видео с места происшествия

5 июля 2023 19:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрыв в Шевченковском суде Киева: видео и фото
Полиция на месте происшествия. Фото: Мы Украина\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

К вечеру, 5 июля, стало известно о том, что в Шевченковском суде Киева раздался взрыв. На место происшествия сразу прибыли все необходимые спасательные службы.

Соответствующие фото и видео с места происшествия обнародовали в сети.

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На фото можно увидеть множество единиц спасательной техники и техники правоохранителей, которая едет на место событий.

  • Спасатели и правоохранители на месте происшествия. Фото: Мы Украина\Telegram
  • Спасатели и правоохранители на месте происшествия. Фото: Мы Украина\Telegram
  • Спасатели и правоохранители на месте происшествия. Фото: Мы Украина\Telegram
  • Спасатели и правоохранители на месте происшествия. Фото: Мы Украина\Telegram
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Движение транспорта перекрыли

Известно, что в районе Шевченковского суда столицы перекрыли движение транспорта.

"В связи с этим задерживается движение автобусов №9, 14т, 14тк по ул. Дегтяревская, 31. Движение организовано: по ул. Телиги — ул. Дорогожицкая — ул. Семьи Хохловых — ул. Дегтяревская", — говорится в сообщении.

 

Сообщается, что на месте происшествия работает много полицейских. К тому же там находится условная "группа захвата".

Напомним, к вечеру 5 июля в Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание мужчина взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.

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