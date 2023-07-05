Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Територію Шевченківського суду Києва оточили правоохоронці: відео з місця події arrow

Територію Шевченківського суду Києва оточили правоохоронці: відео з місця події

5 липня 2023 19:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вибух у Шевченківському суді Києва: відео та фото
Поліція на місці подій. Фото: Ми Україна\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Під вечір, 5 липня, стало відомо про те, що у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. На місце події відразу прибули всі необхідні рятувальні служби. 

Відповідні фото та відео з місця подій оприлюднили у мережі. 

Читайте також:

Вибух у суді Києва

На фото можна побачити велику кількість одиниць рятувальної техніки і техніки правоохоронців, яка їде на місце подій. 

  • Рятувальники та правоохоронці на місці події. Фото: Ми Україна\Telegram
  • Рятувальники та правоохоронці на місці події. Фото: Ми Україна\Telegram
  • Рятувальники та правоохоронці на місці події. Фото: Ми Україна\Telegram
  • Рятувальники та правоохоронці на місці події. Фото: Ми Україна\Telegram
1 / 4

 

Рух транспорту перекрили

Відомо, що у районі Шевченківського суду столиці перекрили рух транспорту. 

"У зв'язку з цим затримується рух автобусів №9, 14т, 14тк по вул. Дегтярівська, 31. Рух організовано: по вул. Теліги — вул. Дорогожицька — вул. Сім'ї Хохлових — вул. Дегтярівська", — йдеться у повідомленні. 

 

Повідомляється, що на місці події працює багато поліцейських. До того ж там перебуває умовна "група захоплення". 

Нагадаємо, під вечір 5 липня у Києві прогримів вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. На інцидент відразу відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та адміністрація столиці. Повідомлялося, що чоловік, якого доставили на судове засідання, підірвав невідомий пристрій. На місце події відразу приїхали всі необхідні рятувальні служби. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз