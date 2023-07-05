Вибух у Шевченківському суді Києва: відео та фото

Поліція на місці подій. Фото: Ми Україна\Telegram

Під вечір, 5 липня, стало відомо про те, що у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. На місце події відразу прибули всі необхідні рятувальні служби.

Відповідні фото та відео з місця подій оприлюднили у мережі.

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На фото можна побачити велику кількість одиниць рятувальної техніки і техніки правоохоронців, яка їде на місце подій.

Рятувальники та правоохоронці на місці події. Фото: Ми Україна\Telegram

Рятувальники та правоохоронці на місці події. Фото: Ми Україна\Telegram

Рятувальники та правоохоронці на місці події. Фото: Ми Україна\Telegram

Рятувальники та правоохоронці на місці події. Фото: Ми Україна\Telegram 1 / 4

Рух транспорту перекрили

Відомо, що у районі Шевченківського суду столиці перекрили рух транспорту.

"У зв'язку з цим затримується рух автобусів №9, 14т, 14тк по вул. Дегтярівська, 31. Рух організовано: по вул. Теліги — вул. Дорогожицька — вул. Сім'ї Хохлових — вул. Дегтярівська", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на місці події працює багато поліцейських. До того ж там перебуває умовна "група захоплення".

Нагадаємо, під вечір 5 липня у Києві прогримів вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. На інцидент відразу відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та адміністрація столиці. Повідомлялося, що чоловік, якого доставили на судове засідання, підірвав невідомий пристрій. На місце події відразу приїхали всі необхідні рятувальні служби.