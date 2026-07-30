Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Тимур Ткаченко возглавил Киевскую областную военную администрацию. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Как сообщает Новини.LIVE, документ появился на сайте Офиса президента.

Назначение Ткаченко руководителем Киевской ОВА

"Назначить Ткаченко Тимура Фируддиновича главой Киевской областной государственной администрации", — сообщается в документе № 676/2026.

Ранее он занимал должность главы Киевской городской военной администрации.

Скриншот текста указа Владимира Зеленского

Как писали Новини.LIVE, 16 июля Зеленский уволил Тимура Ткаченко от должности начальника КГВА. Он занимал эту должность с начала 2025 года.

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Ткаченко подвел итоги работы в КГВА и обратился к местным жителям. По его словам, устойчивость Киева — это заслуга тысяч обычных киевлян, которые ежедневно работают ради безопасности города.

В то же время временным руководителем КГВА стал Андрей Ткачев. До назначения он работал в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.