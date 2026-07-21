После увольнения Ткаченко КМВА временно возглавил его первый заместитель Андрей Ткачев

Временный руководитель КМВА Андрей Ткачев. Фото: пресс-служба КМВА

В Киевской городской военной администрации появился временный руководитель. Обязанности начальника КГВА будет исполнять первый заместитель Андрей Ткачев. Он приступил к исполнению полномочий после увольнения предыдущего главы администрации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на распоряжение.

Распоряжение Андрея Ткачева. Фото: скриншот

После увольнения Ткаченко КМВА временно возглавил его первый заместитель

Согласно распоряжению, Ткачев временно будет исполнять обязанности начальника Киевской городской военной администрации.

"С целью обеспечения непрерывной деятельности Киевской городской военной администрации приступаю с 17 июля 2026 года к временному исполнению обязанностей начальника Киевской городской военной администрации в соответствии с Распределением обязанностей между начальником Киевской городской военной администрации, первыми заместителями начальника Киевской городской военной администрации и заместителями начальника Киевской городской военной администрации, утвержденным 8 мая 2026 года", — говорится в распоряжении Ткачева.

До назначения в администрацию Ткачев работал в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, где возглавлял Департамент государственного контроля. В 2015–2021 годах он участвовал в реформировании Национальной полиции, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году добровольно вступил в Силы обороны Украины.

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Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Тимура Ткаченко на должности начальника Киевской городской военной администрации. Документ под номером 615 от 16 июля был опубликован на сайте Офиса президента и вступил в силу с момента обнародования.

После увольнения Ткаченко выступил с публичным обращением, в котором поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать Киев в условиях полномасштабной войны. Он подчеркнул, что город остается стойким благодаря ежедневному труду и ответственности тысяч его жителей, которые делают все возможное для безопасности столицы.