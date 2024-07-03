Апелляционный суд оставил Николая Тищенко под круглосуточным домашним арестом

Народный депутат Украины Николай Тищенко. Фото: Новини.LIVE

Апелляционный суд Киева решил оставить народного депутата Николая Тищенко под круглосуточным домашним арестом. Он пытался обжаловать меру пресечения, которая была избрана 25 июня.

Об этом сообщает Hromadske из зала суда в среду, 3 июня.

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Мера пресечения Тищенко

Адвокаты утверждают, что подозрение Тищенко не имеет надлежащего обоснования, однако прокурор отрицает это, указывая на отсутствие контраргументов от защитников. Он также добавил, что нардеп и его адвокаты настаивают на том, что парламентарий действовал в рамках Временной следственной комиссии при Верховной Раде, но не предоставили никаких документов относительно его действия и отношений с ботофермами и колл-центрами.

Тищенко утверждал, что он подавал заявления в правоохранительные органы о проверке адресов в Днепре, по которым якобы осуществлялось мошенничество. Он отметил, что прибыл в город после того, как суд уже вынес решение о проведении обысков.

Мера пресечения Тищенко продлится до 23 августа.

Напомним, 20 июня мужчины в военной форме, охранники Тищенко, напали на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова.

После этого нардепу сообщили о подозрении за задержание военного против его воли. А во время обысков в его квартире были найдены наличные в разных валютах, расфасованные по пакетам и сумкам.

Впоследствии Печерский суд Киева избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста. Нардеп отреагировал на решение суда.